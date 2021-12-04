Дарвиновская премия 2021 года присуждена Всемирному антипрививочному движению

Поздним вечером воскресенья комитет по присуждению Дарвиновских премий объявил лауреата 2021 года. Впервые в истории премии это не физическое лицо, а сообщество – Всемирное антипрививочное движение.

Дарвиновская премия (Darwin award) с 1985 года ежегодно присуждается людям, которые погибли или потеряли способность иметь детей наиболее глупым способом. Считается, что, изъяв свои дефектные гены из оборота, лауреаты способствуют прогрессу человечества в соответствии с теорией сэра Чарльза Дарвина. Ранее премия присуждалась, например, авиатехнику, который прикрепил к велосипеду пороховые ускорители, попытался прокатиться с их помощью и бесследно исчез, сексуальному маньяку, который в тюрьме пытался вызвать оргазм с помощью электрического тока и погиб, а также сибиряку, который пытался зимой изнасиловать медведицу.

«2021 год стал особым годом в истории премии. В этом году не было более глупого способа умереть, чем заразиться Covid-19, отказавшись от вакцинации. Поэтому мы не стали выбирать лауреата, умершего наиболее глупо, а наградили антипрививочное движение в целом», – сообщила глава Дарвиновского комитета Венди Норткатт.

Решение Дарвиновского комитета вызвало серьёзную общественную критику. Ранее премию не присуждали людям, уже имеющим потомство. Между тем, значительная часть умерших от коронавирусной инфеции антипрививочников оставили детей, а значит, не изъяли из оборота дефектные гены.

На вручение Дарвиновской премии в Оксфордский университет, помимо прочих антипрививочников, приглашены российские лжеучёные Александр Коток и Галина Червонская. Они смогут приехать на церемонию, если сделают прививки от коронавируса.

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