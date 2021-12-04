 

“О, сиська выпала”, “Так и по девочкам можно пойти”. Астафьева полностью обнажила грудь

04.12.2021, 20:10, Новости дня
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Образ певицы на снимках дополнили венок из красных роз и красные бусы.

“Пейте чай. И берегите друг друга. Особенно в такие деньки”, – подписала она публикацию.

Пост 36-летней Астафьевой за первый час после публикации набрал около 17 тыс. лайков и больше 200 комментариев.

“Ну, так и по девочкам можно пойти. Как всегда невероятная! Очень нежно и сексуально”, – прокомментировала kozub.viktoriia.

“Я бы с тобой попил чай, и не раз”, – написал stanislavkriimov.

“О, сиська выпала!” – отметил chinchoi2.0.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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