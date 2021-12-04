“Люди живут дольше”. Глава Минфина рассказал, зачем Украине нужна пенсионная реформа

Речь об этом зашла после вопроса о пенсионной реформе в стране и ответа Марченко, что соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

“Почему эта тема назрела? Потому что старение населения продолжается, люди живут дольше, соответственно, им нужно более длительный период платить пенсии, это хороший показатель, это свидетельствует, что качество жизни повышается. Но этот показатель также свидетельствует, что это все нужно профинансировать”, – сказал министр.

Он отметил, что Пенсионный фонд в Украине дефицитный и “не самостоятельный, поэтому есть нормальная практика, когда создаются механизмы накопительных уровней”.

“Граждане смогут самостоятельно, мотивированно откладывать средства на свой собственный накопительный счет. То есть переход от системы Define benefit, когда вы четко понимаете, какова ваша заработная плата и сколько вы будете получать в будущем, к системе Defined Contribution, когда вы уже определяете, сколько вы хотите получать на пенсии, сколько вы сможете вложить, столько и получите потом. Я считаю это более справедливым, и на сегодняшний момент в мире этот подход более справедлив”, – объяснил Марченко.

Контекст:

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683, который поддерживает Министерство социальной политики, и правительственный №4408).

Законопроект №2683 был подан в парламент в 2019 году, его авторами являются четыре народных депутата от “Слуги народа”. Он предусматривает, что все работающие граждане Украины до достижения ими пенсионного возраста и их работодатели должны будут участвовать в системе накопительного пенсионного обеспечения на паритетных началах. Ожидается, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а те – 1%. По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен, при этом работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% его зарплаты. Накопленные таким образом на индивидуальных пенсионных счетах средства будут собственностью работника, а в случае его смерти будут переданы наследникам.

Авторы законопроекта напомнили, что система пенсионного обеспечения в Украине состоит из трех уровней: первый уровень – солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на принципах солидарности и субсидирования (“НВ Бизнес” отмечает, что в этой системе назначается пенсия по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца); второй уровень – накопительная система общеобязательного пенсионного обеспечения, внедрить которую предлагают законопроектом №2683; третий уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения, которая базируется на принципах добровольного участия граждан.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине 10,9 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3916 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что ее ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. “Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала министр.

7 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о сопротивлении и нежелании изменений в вопросе пенсионной реформы. “Вроде все понимают, что это нужно делать, но, когда мы говорим, как это будет реализовываться, кто должен за это заплатить, на кого ляжет вот это условное бремя вложений в накопительный фонд, конечно, все говорят “нет”, – сказал он.

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