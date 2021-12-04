 

Макрон заявил, что Франция и несколько европейских стран хотят открыть представительство в Кабуле

04.12.2021, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство напомнило, что США и другие западные страны закрыли свои посольства и отозвали дипломатов после захвата талибами Кабула и объявления временного правительства, высшие члены которого находятся под санкциями США и ООН.

По словам Макрона, открытие такого представительства не будет означать политического признания “Талибана” или политического диалога с талибами.

Контекст:

В начале 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении вывода войск из Афганистана. Вывод международных сил привел к наступлению талибов и ухудшению ситуации с безопасностью в Афганистане.

К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

Страны “Большой двадцатки” (G20) 12 октября провели саммит, посвященный проблемам Афганистана и решили не признавать режим группировки “Талибан”.

24 октября The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами ЕС, сообщало, что Европейский союз планирует в течение месяца возобновить работу дипломатической миссии в Афганистане, чтобы углубить “ограниченное взаимодействие с “Талибаном”.

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали подтвердила The Financial Times, что работают над “минимальным присутствием” в Афганистане. Подробности она отказалась сообщить из соображений безопасности. По ее словам, речь идет о дипломатическом представительстве ЕС, не отдельных государств-членов. Массрали подчеркнула, что возвращение в Кабул европейских дипломатов не является признанием режима талибов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / В Москве на ВДНХ установят две фигуры Берии

27.07 / Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках

26.02 / Дело Стерненко. Прокурор объяснил, почему активисту запросили восемь лет тюрьмы

16.07 / Рада намерена запретить фото и видео с детьми в эротических образах

24.08 / Пользователи в США пожаловались на сбой в работе соцсети Instagram

24.08 / В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле

18.11 / Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым

04.09 / Матвиенко оценила рекордный урожай зерна в Ростовской области

17.01 / “Из-за несоответствия минимальным критериям”. Бразилия отказалась регистрировать российскую вакцину “Спутник V”

07.09 / Гривна второй день растет ко всем основным валютам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика