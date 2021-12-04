Мнение: Эдакая незадача

В Британии более половины выявленных случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» пришлись на людей, полностью привитых вакцинами от COVID-19, сообщает Sky News со ссылкой на британское Агентство безопасности здравоохранения.

Объяснений происходящему, видимо, два. Первое, в сущности, ровно то же, что и про духоскрепные не имеющие аналогов отечественные поделки. Это не вакцины, так как не создают специфического иммунного ответа. Как именно назвать эти вещества — вопрос сугубо специальный. Но если привитые заражаются и заболевают, то они — не вакцины.

Объяснение второе. Разные штаммы — это совершенно разные заболевания. И лечить их одним и тем же препаратом нельзя. Тот факт, что «Омикроном» заражаются, но предъявить умерших от него не получается, говорит лишь о том, что вирус продолжает мутировать в понятном направлении — он становится более заразным, но менее летальным, превращаясь в некий легкий грипп. При этом нужно понимать, что в ходе предыдущих двух лет слабые здоровьем люди существенно сократились в количестве. А потому в живых остаются вполне здоровые в иммунном отношении — и их зараза берет всё хуже. Другой вопрос, что сейчас во всем мире медицина переориентирована на борьбу только с одним заболеванием, а потому уровень смертности по другим видам растет. Статистикой можно, конечно, манипулировать, но выдавать смерти от чего-то иного за смерти от ковида с течением времени будет всё сложнее.

Встает два вопроса. Сугубо шкурный и политический. Шкурный вопрос — что делать с тоннами произведенной «вакцины», которая совсем не вакцина? В канализацию? Вроде логичный вопрос, так как она от «Омикрона» не спасает, а этот штамм, если он действительно более заразен, чем предыдущие, очень скоро станет доминирующим. Ответ на этот вопрос понятен — скажут, что эффективна, и будут сбывать произведенный продукт любой ценой под вывеской «Ну хуже уж точно не будет».

Вопрос политический сложнее. Нужно продолжать обосновывать ограничения, так как переход к новому лагерному порядку только начался. И ему еще года два, а то и три быть. А тут вот такая незадача — даже в предельно фейковом варианте эпидемия затухает.

Вариантов тут не много. Врать с удвоенной силой, сопровождая это вранье еще большими дозами террора, чтобы некогда было соображать. Либо переходить к плану «Б» – объявлять победу над коронавирусом, но запускать какую-то новую болячку. И уже тоже не слишком заботясь о правдоподобии — просто некогда.

Я думаю, что решение будет паллиативным — вначале будут максимально не замечать происходящее (хотя казалось бы — а когда они его замечали), а потом начнут врать. Сильно врать. Затюканным европейцам особо и доказывать ничего не нужно — они и так уже обвешаны паспортами и ограничениями. Сложнее будет там, где есть отставание, тем более такое сильное, как в России. Здесь одним враньем не обойдешься, нужно будет подкреплять чем-то вещественным. Но тут-то и проблема: режим и так натянул все свои возможности до предела, усилить террор — это просто надорвать пупок. Так что задача перед кремлевскими фашизоидами стоит нетривиальная. Понятно, что им импровизировать особо некогда, да и мозгов на это нет, но тем и интересно, когда до них дойдет происходящее.

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