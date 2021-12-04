Политолог Андрей Золотарев рассказал о выгоде в изменении состава Верховной рады для олигархов

Эксперт в сфере политики Андрей Золотарев не исключает, что кризис в стране будет выгодным для украинских олигархов. Ринат Ахметов заинтересован в изменениях Верховной рады.

Эксперт Золотарев пояснил о выгоде политического кризиса для крупных предпринимателей, таких как Ренат Ахметов. Развал монобольшинства Зеленского пойдет этим людям только на пользу, так как они с помощью нового кооператива смогут влиять на главу государства.

Политолог не исключает, что постоянные конфликты приведут к досрочным выборам в Раду. При этом Ахметов и другие олигархи смогут организовать новую коалицию, и ослабленному президенту будет намного сложнее управлять измененным составом Верховной рады. Андрей Золотарев добавил, что фрагментация депутатов позволит олигархам договариваться с властями для достижения собственных целей. Олигархи могут ударить по властям многочисленными отключениями и остановками предприятий, что негативно повлияет на правление Владимира Зеленского. Об этом информирует Полит Эксперт.