 

Журналист Додолев высказался о вдове Александра Градского Марине Коташенко

04.12.2021, 19:30, Разное
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Журналист Евгений Додолев в документальном фильме высказался о молодой вдове Александра Градского. Он назвал Марину Коташенко не очень разговорчивой девушкой.
Евгений Додолев часто по работе пересекался с Александром Градским. В ходе документального фильма о мэтре он дал короткую характеристику его молодой жене Марине Коташенко. Актриса постоянно находится в себе.

Марина Коташенко и Александр Градский познакомились случайно, когда артист ехал на машине, а его будущая избранница шла по тротуару. Тогда актриса только переехала в Москву из Киева и работала моделью в одном из столичных агентств. Градский оставил свой номер и попросил перезвонить. После первой встречи Коташенко связалась с популярным артистом через 2-3 недели. Со временем у них начались отношения. Многие не верили, что роман продлится долго, ведь разница в возрасте была 35 лет. В то же время с Коташенко Градский прожил почти 18 лет. За месяц до его смерти пара расписалась в ЗАГСе.

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти композитора и певца послужил инфаркт головного мозга, пишет портал iReactor. У Марины Коташенко от Градского остались двое сыновей 7 и 3 года.



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