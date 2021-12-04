 

“Мы еще Вову не приняли, а уже Миша”, “Любимых, как листов на березе”. Волочкова показала нового мужчину

04.12.2021, 19:26, Новости дня
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Для фото балерина позировала с собакой в руках, а мужчина – с кошкой.

“А вот и мой любимый! Миша. Это он! Записываем новую песню. Это любовь! А зверюшки его уже давно мои друзья. Хая и Рудольф”, – подписала она публикацию.

“Мы еще Вову не приняли, а уже Миша. Как “там” все помещаются?” – спросила marianajolbordi.

“Любимых, как листов на березе”, – прокомментировала lacycats.

“Зачем имена? Их трудно запомнить. Надо просто называть “очередной”, – посоветовала alieshkin.a.

“Блин, а Олег, а Вова? Вы их едите, что ли?” – написала nastya_savickayia.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002).

Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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