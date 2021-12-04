 

В “Европейской солидарности” прокомментировали информацию Трепака о возможной подготовке подозрения Порошенко

04.12.2021, 19:26, Новости дня
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Бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак заявил 4 декабря, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение Порошенко в рамках дела о поставках угля из ОРДЛО, в котором фигурирует также нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук. По его словам, проект подозрения уже подготовлен Офисом генпрокурора, изучается в Офисе президента и, если на Банковой примут такое политическое решение, подозрение будет вручено, пока генпрокурор Ирина Венедиктова будет в 10-дневной командировке в США.

О возможности открытия нового производства против Порошенко и попытки его ареста на следующей неделе заявлял также в эфире “5 канала” 2 декабря экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он не уточнял, в чем именно могут обвинить политика.

“[Президент РФ Владимир] Путин вот-вот высадит десантников в спальню Зеленского, а Зеленский занят исключительно борьбой с Порошенко. Вместо того чтобы сосредоточиться на срочных мерах по усилению обороноспособности страны, они воюют со своим политическим оппонентом, охотятся на вымышленных “врагов” Зеленского. Вместо того чтобы принять стратегические и тактические предложения Порошенко относительно дипломатического и военного противодействия Путину, Зеленский начал новый виток агрессии против Порошенко и всей оппозиции. В сложной внешней ситуации власти сами расшатывают лодку, вместо того чтобы объединять усилия для противодействия агрессии”, – говорится в заявлении партии.

В политсиле заявили, что “под постоянным незаконным давлением Зеленского” против Порошенко “сфабриковано уже более 100 разных уголовных дел”.

“Все они политически мотивированные и шиты белыми нитками. Так называемое угольное дело – такой же фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой в результате личных страхов и комплексов Зеленского. Очередной “припадок” порохофобской паранойи у “величайшего лидера” современности связан с публикацией результатов опроса общественного мнения, согласно которым оппозиционная “Европейская солидарность” вышла на первое место, а “слуги” и дальше ползут вниз. Плюс очевидна рефлексия артиста погорелого театра на свою провальную пресс-конференцию, продемонстрировавшую его непрофессионализм, интеллектуальную немощность и неспособность отвечать на вызовы, стоящие перед страной”, – заявили в “Европейской солидарности”.

В партии считают, что “репрессии против “Европейской солидарности” и Порошенко крайне нужны ему [Зеленскому] как технология отвлечения внимания от своих сплошных провалов и громких скандалов”.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/4718391834904380

Контекст:

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также “высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ”.

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства “вынуждены были спасать ситуацию”. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине “тотальную блокаду”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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