Погранслужба Беларуси заявила о нарушении границы украинским вертолетом

“Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря около 12.00 на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска “Новая Рудня” Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины”, – сказано в посте.

В белорусском ведомстве утверждают, что “украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси”.

“По данному инциденту проинформирована украинская сторона”, – подчеркнули в погранкомитете Беларуси.

Белорусские пограничники также опубликовали видео с якобы нарушением. На нем виден вертолет, но издали – невозможно удостовериться, что аппарат именно украинский.

https://www.facebook.com/GpkGovBY/videos/593753368571250/

Контекст:

Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, говорил 10 ноября глава МВД Денис Монастырский. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – “начиная от использования физической силы до спецсредств”, рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС, отметил Монастырский.

В СНБО предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция “Полесье”, в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. Для патрулирования и мониторинга границы планируют задействовать беспилотные авиационные комплексы.

29 ноября глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о высокой вероятности гибридных атак против Украины с использованием нелегальных мигрантов.

Монастырский заявил 30 ноября, что в случае прорыва мигрантов подразделения МВД будут на границе через 30–60 минут.

Украинские пограничники пока не фиксируют у границы нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Беларуси.

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