Первое свидание, утро, бизнес-ланч: эксперт рассказал о правильном выборе духов на все случаи жизни

Есть самые различные духи, которые создают легкий шлейф восхищения. Существует множество ароматов. Однако далеко не все красавицы знают о том, какой из них подходит к каждому конкретному случаю.

Идете вы на свидание, планируете ужин с коллегами или собираетесь на прогулку, духи станут прекрасным дополнением вашего образа. Однако нужно подобрать парфюмы так, чтобы они соответствовали ситуации. Как правильно выбрать духи, рассказывает парфюмр Стефани Брумер.

Как определить, какой аромат подходит

При выборе духов нужно ориентироваться на то, какой запах вам больше всего нравится. Есть люди, которые с первого раза могут выбрать для себя подходящий парфюм. Однако некоторые не могут определиться с этим годами.

Правильно подобранный аромат не должен вызывать головную боль, приступы тошноты и иметь слишком резкий запах.

В идеале вы не должны замечать духи уже через три дня после их нанесения. Такой аромат вам подходит настолько идеально, что вы уже не воспринимаете его как искусственную эссенцию. Он окутывает вас легким облаком.

Какие духи лучше всего наносить утром

Парфюм должен не только приятно пахнуть. Можно также поиграть с влиянием запахов на других. Многое зависит от того, как именно вы хотите выглядеть – серьезно, игриво, напористо или же сексуально.

Тем, кому сложно просыпаться по утрам, отлично подойдет аромат с легкими цитрусовыми нотками, так как он поможет поднять настроение. Кроме того, этот запах повышает концентрацию внимания, поэтому отлично подойдет тем, кому нужно сосредоточиться на работе.

Если не нравится цитрусовый запах, можно выбрать для себя мускусные ароматы, которые обладают практически таким же эффектом.

Есть ли один аромат, который отлично подходит для всех случаев жизни

Каждая ситуация индивидуальна. Поэтому нет универсального запаха, который подходит абсолютно всегда.

Стоит помнить о том, что для дневного времени суток подходят более легкие и тонкие ароматы. Если вы работаете в офисе с открытой планировкой и вам приходится часто общаться со своими коллегами, нужно избегать слишком тяжелых и сладких запахов. Такие ароматы больше подойдут для вечера и помогут подчеркнуть вашу индивидуальность.

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Какой парфюм выбрать для бизнес-ланча

Особенно внимательно нужно подходить к выбору духов тем, кто приглашен на бизнес-ланч. В таком случае стоит выбрать максимально легкий и ненавязчивый аромат. Отличным вариантом станет нейтральный или свежий цветочный запах.

Для бизнес-ланча можно выбрать духи на основе мускуса с легкими нотками ландыша и граната. Если же хочется проявить свою индивидуальность, то стоит выбрать парфюм с нотками пачули и дубового мха.

Какие духи выбрать для свидания

На свидании важно раскрыть свою чувственность, женственность и сексуальность. Для первого свидания хорошо подойдут ненавязчивые ароматы с тонкими мускусно-амбровыми нотками.

Хорошим выбором станут молекулярные ароматы. Они ненавязчивые и помогают подчеркнуть запах тела. Парфюмер Мари Крюе говорит:

Молекулярные духи – это кружево, сплетенное из фантазийных и абстрактных нот и аккордов, которые ни в коей мере не пытаются имитировать хорошо знакомые в природе запахи.

Если вы планируете романтический вечер со своим партнером, то можно выбрать ароматы иланг-иланга. Это хороший афродизиак, поэтому отлично подойдет для романтической обстановки.