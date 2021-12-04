 

При извержении вулкана в Индонезии пострадали 41 человек

04.12.2021, 19:14, Новости дня
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В результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии один человек погиб, 41 человек получил ожоги различной степени тяжести, население эвакуируют, информирует телеканал Channel News Asia.

О гибели одного жителя округа Лумаджанг и ожогах у еще 41 человека сообщил замглавы администрации округа Индах Масдар. По его словам, все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Власти эвакуируют население прилегающих к вулкану районов, однако усилия по эвакуации затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог, ведущих от наиболее опасных участков. Во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, один из мостов на этой дороге уничтожен, передает РИА «Новости».

Вулкан Семеру, расположенный на самой высокой горе на острове Ява, выбросил в атмосферу большое количество пепла; извержение вызвало сход раскаленных лавин и «вулканический дождь».

Как ранее сообщал портал Tempo Indonesia, около 16.00 (12.00 мск) все небо в районе вулкана было затянуто тучами пепла, и на земле стало темно, «как будто была ночь». Наиболее интенсивные «вулканические дожди» выпали в прилегающих к вулкану двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.

Ранее вулканический пепел блокировал работу аэропорта острова Пальма.



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