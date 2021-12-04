 

Политолог: Единороссы теперь будут постоянно заниматься волонтерской деятельностью

04.12.2021, 19:14, Новости дня
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Волонтерские проекты не могут зависеть от избирательных циклов, потому что человек нуждается в помощи не только во время выборов. А поэтому поддержка волонтерства станет постоянной практикой партии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал прошедший в субботу съезд «Единой России», на котором главной целью партии была названа защита интересов граждан.

«Главной темой прошедшего съезда «Единой России» стало волонтерство, проект #МыВместе, а также максимальное приближение деятельности партии к избирателям. На сегодняшний день, это самая верная тактика для «Единой России» и других партий. Но ЕР уже реализовывает это», – говорит эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

По словам эксперта, на съезде было заявлено, что теперь поддержка волонтерства и добровольчества станет постоянной практикой партии. «Это очень важно. Одно дело, когда ты ведешь предвыборную кампанию, а другое – когда ты переплетаешь депутатскую работу с волонтерским проектом. Этот проект не может зависеть от избирательных циклов, потому что человек нуждается в помощи не только во время выборов, но и после них. Так что единороссы теперь будут постоянно заниматься волонтерской деятельностью», – прогнозирует собеседник.

Баширов также отметил значительное обновление генсовета ЕР в ходе съезда, которое последовало за обновлением думской фракции практически наполовину . «Это тренд на обновление и омоложение партии. Но при этом все основные руководители сохранили свои посты – Дмитрий Медведев, Андрей Турчак и Борис Грызлов. Но при этом появился новый руководитель исполкома Александр Сидякин. Так что теперь во главе «Единой России» есть одновременно опыт и энергия», – считает политолог.

В субботу прошел заключительный этап съезда «Единой России». На нем зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев был переизбран председателем ЕР, а Борис Грызлов вновь утвержден на посту главы высшего совета партии.

Главным событием съезда стало обращение к делегатам президента РФ Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал главные приоритеты партии после прошедших выборов в Госдуму.  «В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни», – сообщил Путин.

Президент обратил внимание, что ЕР «первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нем самое активное участие». «Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтерами: помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу. И принципиально важно, что вы эту работу продолжаете», – указал Путин.



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