Мнение: Портативный рельсотрон GR-1 “Наковальня”

Портативный рельсотрон GR-1 "Наковальня"

Стартап под названием Arcflash Labs продает портативный рельсотрон за 3750 долларов – и теперь он официально доступен для предварительного заказа .

Компания утверждает, что ее GR-1 «Наковальня» – первая в мире ручная винтовка Гаусса, тип оружия, в котором используются электромагнитные катушки для ускорения снарядов до чрезвычайно высоких скоростей, также известных как рельсотрон или рейлган.

«GR-1 – потенциально смертоносное оружие, подобное мощной пневматической винтовке PCP», – сказал Futurism соучредитель Arcflash Дэвид Вирт.

До сих пор рельсотроны оставались в основном предметом научной фантастики – кто мог забыть грозное оружие во франшизе Quake? – но предпринимались многочисленные попытки воплотить это в жизнь. Военные США потратили полмиллиарда долларов на испытания и постройку судового электромагнитного рельсотрона , способного, например, стрелять снарядами с гиперзвуковой скоростью, прежде чем отказаться от проекта из-за технических проблем. Теперь Arcflash свел концепцию к гораздо меньшему масштабу. В нем говорится, что его футуристический пистолет с батарейным питанием является «самым мощным рейлганом, когда-либо продававшимся населению» и, возможно, даже «самым мощным портативным рейлганом из когда-либо созданных».

«В батареях можно сохранить гораздо больше энергии, чем с помощью пороха», – сказал Вирт «Футуризму». А батарея устраняет необходимость во «взрывоопасных химических порохах».

Но это совершенно новый тип вооружения, который может иметь некоторые потенциально опасные последствия, открывая двери в мир, где можно превратить все, от металлических стержней до гаек и болтов, в смертоносные снаряды. И его создатели уже представляют себе военное применение.

«Представьте себе сценарий, в котором военный отряд находится в тылу врага, а у него кончаются боеприпасы», – сказал нам Вирт. «С винтовками Гаусса они могли установить солнечную панель, заряжать батареи своих орудий и стрелять гайками и болтами собранными на местности и в качестве боеприпасов».

Стоит отметить, согласно веб-сайту компании, что эти гипотетические солдаты будут нарушать собственные руководящие принципы компании, в которых – на данный момент – говорится, что Arcflash «НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за повреждение устройства или травмы, вызванные стрельбой из материалов сторонних производителей». ”

Однако на данный момент рельсотрон компании не совсем готов к военному времени. Футуристическое оружие разгоняет крошечные «ферромагнитные снаряды» меньше полдюйма в диаметре до скорости более 200 футов в секунду с дульной энергией 75 фунтов.

Чтобы представить эти цифры в перспективе, пистолет Magnum калибра .357 может достигать 580 фунтов. 9-миллиметровый пистолет может достигать более 300 фунтов, ускоряя снаряды со скоростью более 1000 футов в секунду. Для сравнения, согласно анализу Vice , GR-1 больше похож на пневматический пулемет.

Другими словами, вероятность убить кого-то гораздо ниже, чем при использовании обычного пистолета.

По крайней мере, на данный момент, по словам Вирта, это техническая демонстрация, которая «идеально подходит для коллекционеров, инвесторов, исследователей, мастеров-мастеров и тех, кто хочет владеть оружием, которое не зависит от боеприпасов массового производства».

«Это просто альфа-тест», – сказал он Vice . Но это не значит, что Вирт не разрабатывает новые приложения для технологии, в том числе не продает их полицейским. Одна потенциальная функция, о которой он рассказал Futurism, будет использовать дальномер для регулировки мощности, чтобы снаряды поражали цели с несмертельной скоростью.

«Это может быть не так полезно для военных целей, но значительно повышает безопасность и надежность менее смертоносных снарядов для правоохранительных органов», – сказал Вирт.

«Масштабируемые эффекты винтовки Гаусса позволили бы правоохранительным органам стрелять резиновыми пулями со скоростью, пропорциональной их расстоянию до цели, поэтому они с меньшей вероятностью нанесут кому-либо вред, если они будут рядом, и с большей вероятностью достигнут намеченной цели, если они «далеко», – добавил он.

На данный момент любой, кто готов выложить около 4000 долларов за GR-1, должен будет подписать отказ от ответственности. По словам Вирта, компания провела независимую проверку безопасности и обширные испытания GR-1.

«Однако даже с учетом всех этих мер предосторожности и испытаний, все еще остаются "многие неизвестные», – сказал Вирт Futurism, отметив, что «это все еще опасное электрическое устройство, и это не игрушка».

Компания также работает в условиях непроработанной нормативной базы. В нескольких штатах США действуют законы, запрещающие продажу электронных ускорителей, таких как GR-1.

Следовательно, Arcflash перечисляет ряд штатов, округов и даже отдельных городов, в которые он не отправляет товары в соответствии с местными законами.

Выпуск GR-1 является интересным поворотным моментом для продажи вооружений, отдаленно напоминающим рост 3D-печати оружия, что потенциально увеличивает уровень демократизации владения оружием, будь то в рамках государственного регулирования или вне его. Одна технология позволяет превратить практически любой кусок металлического мусора в пулю. Другая позволяет любому, у кого есть готовый 3D-принтер, изготавливать свои собственные части оружия.

https://futurism.com/company-selling-handheld-railgun – цинк

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