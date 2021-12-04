 

Пока информации о случаях смерти от штамма “Омикрон” не поступало – ВОЗ

04.12.2021, 18:42, Новости дня
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Всего “Омикрон” подтвердили уже в 38 странах, сообщала 3 декабря эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

В ВОЗ предупредили, что могут понадобится недели, чтобы определить, насколько заразен штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания и насколько эффективны против него лекарства и вакцины.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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