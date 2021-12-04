Монастырский и Квин обсудили усиление украинской границы

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04.12.2021, 18:42, Новости дня
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Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также возможность усиления взаимодействия “с учетом новых угроз для Украины”.

“Вопрос усиления безопасности государственной границы и раньше был в повестке дня наших встреч, однако сегодня этот вопрос является насущным и нуждается в усиленном внимании”, – сказал Монастырский.

Фото: mvs.gov.ua

Квин заверила в готовности США продолжать свою поддержку в случае обострения ситуации на границах Украины.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он. 21 ноября Буданов сообщил, что вблизи границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, “от которых до сих пор воздерживались”.

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

В начале декабря CNN, The Washington Post и Bild опубликовали со ссылкой на источники новую информацию, согласно которой российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий в начале следующего года. Речь идет, по данным СМИ, о 175 тыс. военнослужащих, атаке сразу с нескольких фронтов и наступлении на Киев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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