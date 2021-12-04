 

Российские пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе

04.12.2021, 18:31, Новости дня
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Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются у пользователей из России, а также Белоруссии и Украины, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 17.00 мск. По данным Downdetector, в работе Instagram проблемы в основном связаны с работой приложения, а также сайта и соединения с сервером, передает РИА «Новости».

Наиболее активно, по данным сервиса, о неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, а также Белоруссии и на Украине, передает ТАСС.

Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta (ранее Facebook).

Ранее в ноябре в работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.



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