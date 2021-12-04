Стала известна дата переговоров Путина и Байдена

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04.12.2021, 18:30, Новости дня
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Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин пообщаются по защищенной видеосвязи 7 декабря, они обсудят Украину и ряд других вопросов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что общение президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, они сами определят необходимое для разговора время.

«Вечер. Президенты сами определят», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Переговоры пройдут по видеосвязи. Как информирует Reuters со ссылкой на Белый дом, Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности РФ на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается, в том числе, 7 декабря.



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