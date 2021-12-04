Сборная РФ вышла в финал Кубка Дэвиса

Российская сборная по теннису одержала победу в полуфинальном матче Кубка Дэвиса над командой Германии и вышла в финал впервые с 2007 года.

Россиянин Даниил Медведев во второй игре противостояние победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут, передает РИА «Новости».

Счет в матче стал 2-0 в пользу россиян. Позднее в субботу пройдет парная встреча, в которой Аслан Карацев и Андрей Рублев сыграют против Кевина Кравица и Тима Пюца.

Сборная РФ является двукратным победителем Кубка Дэвиса (2002, 2006). Последний раз в финале российская команда выступала в 2007 году. В прошлом розыгрыше теннисисты дошли до полуфинала, где их остановила сборная Канады.

Кубок Дэвиса – крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года – под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Текущий обладатель Кубка – сборная Испании.