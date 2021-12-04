 

Депутат: Волонтеры получили вотум доверия от партии власти

04.12.2021, 18:30, Новости дня
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«Значительная часть выступления президента Владимира Путина и председателя партии Дмитрия Медведева на съезде «Единой России» была посвящена теме добровольчества и волонтерства. Это очень большой вотум доверия от партии власти», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Елена Цунаева.

«Особое отношение к теме волонтерства и движению #МыВместе в «Единой России» началось уже давно. Уже в партийных праймериз участвовало много представителей волонтерских и общественных организаций», – говорит первый зампред думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

По ее словам, человек, который готов нести ответственность за свои дела и готов отстаивать в политике интересы своей организации и своих избирателей, интересен для партии. А поэтому на на прошедшем в субботу съезде было отмечено, что для «Единой России»  тема волонтерства и общественных организаций – особая, говорит Цунаева: «Значительная часть выступления президента Владимира Путина и председателя партии Дмитрия Медведева была посвящена теме добровольчества и волонтерства, о партстроительстве говорилось во вторую очередь. Это очень большой вотум доверия от партии власти». 

При этом она отметила, что нельзя допустить того, чтобы желающие попасть в политику люди использовали волонтерство как инструмент для этого: «Если человек хочет сходить на одну акцию и потом попасть во власть, то это не нужно ни партии, ни избирателям». Депутат подчеркивает, что оказывать помощь людям  людям нужно постоянно, а не только во время избирательной кампании. «Говоря о волонтерстве, мы ориентируемся на людей, которые имеют заслуги и обладают авторитетом. Тех коллег, с которыми я сотрудничала по линии Общественной палаты и Народного фронта, и которые стали депутатами, знаю много лет. Они стали волонтерами и добровольцами, абсолютно не думая о том, что делают это с целью стать депутатом Госдумы», – считает Цунаева.

Депутат отметила также, что «Народная программа», с которой «Единая Россия» шла на выборы, уже воплощается. Это видно по статьям нового федерального бюджета, который обсуждался в Госдуме в осеннюю сессию. «Поскольку фракция «Единой России» имеет конституционное большинство, то и влияние на формирование самого бюджета строилось из тех наказов, которые получили депутаты от избирателей. Все они в той или иной степени были зафиксированы в бюджете. Поэтому мы можем смело говорить, что принятый Госдумой в третьем чтении бюджет – это бюджет «Народной программы», – подытожила Цунаева.

В субботу прошел заключительный – третий – этап съезда «Единой России». На нем был представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании этого года и утвердили планы дальнейшей работы по реализации «Народной программы». Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев был переизбран председателем ЕР, а Борис Грызлов утвержден на посту главы высшего совета партии.



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