Более половины россиян уже стали жертвами хакеров

Проведенный недавно опрос показал, что более половины россиян уже сталкивались с хакерами, так сказать, лицом к лицу. У большинства смартфоны или компьютеры были заражены опасными вирусами. А 42% респондентов заявили, что злоумышленники взламывали их аккаунты. Как правило, речь идет о социальных сетях и электронной почте.

Опрос проводила компания «СберСтрахование». Анкеты заполнили полторы тысячи взрослых жителей РФ.

Кроме тех 54% респондентов, которые сами пострадали от программных вирусов, есть еще 24% тех, кто точно знает о таких случаях, поскольку они происходили с их родственниками или знакомыми. Также 23% заявили, что их пытались шантажировать, используя личную информацию.