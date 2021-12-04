 

Штамм «Омикрон» особо опасен для детей

04.12.2021, 18:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главноуправляющий Псковской областью Михаил Ведерников пояснил о рисках нового штамма “Омикрон” для здоровья детей. На еженедельном видеообращении губернатор призвал ускорить темпы вакцинации.
Распространение новых мутаций вирусов – природный и постоянный процесс. Однако появление «Омикрона» вызвало беспокойство среди ученых, так как этот вид обладает высокой контагиозностью. Эксперты выяснили, что младшее поколение является группой риска для нового штамма. 10% заразившихся данным коронавирусом, которые оказались в больницах ЮАР – дети младше двухлетнего возраста.

Михаил Ведерников подчеркнул, что теперь нужно уделить особое внимание беременным и кормящим, обеспечить их преждевременной и безопасной вакцинацией. Так как «Омикрон» особо опасен для детей, нужно начать со здоровья их матерей. Губернатор напомнил, что даже при несовпадении штамма вакцинация способна защитить людей от ужасных последствий коронавируса, поэтому нужно сконцентрироваться на прививочной кампании и ускорить ее темпы. Об этом информирует InfoREACTOR.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Мнение: Американские фермеры страдают без русских удобрений

07.09 / Короновирус угрожает рабочим местам из-за перехода к автоматизации

04.09 / Такой ремонт нам не нужен

15.06 / Глава Ryanair: На пилотов рейса с Протасевичем оказывалось “значительное давление”

13.01 / Мнение: Дрезденские «Зеленые своды» ограбили эмигранты-рецидивисты

09.06 / Легче годовалого ребенка: ученые «взвесили» массу всех частиц SARS-CoV-2 в мире

02.07 / Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова впервые стала матерью

11.02 / Скандалы: Елена Батурина поиздержалась

11.04 / Мнение: О забастовке российских женщин

15.09 / “Железный купол” на Украину: СМИ раскрыли план Конгресса США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика