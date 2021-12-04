Штамм «Омикрон» особо опасен для детей

Главноуправляющий Псковской областью Михаил Ведерников пояснил о рисках нового штамма “Омикрон” для здоровья детей. На еженедельном видеообращении губернатор призвал ускорить темпы вакцинации.

Распространение новых мутаций вирусов – природный и постоянный процесс. Однако появление «Омикрона» вызвало беспокойство среди ученых, так как этот вид обладает высокой контагиозностью. Эксперты выяснили, что младшее поколение является группой риска для нового штамма. 10% заразившихся данным коронавирусом, которые оказались в больницах ЮАР – дети младше двухлетнего возраста.

Михаил Ведерников подчеркнул, что теперь нужно уделить особое внимание беременным и кормящим, обеспечить их преждевременной и безопасной вакцинацией. Так как «Омикрон» особо опасен для детей, нужно начать со здоровья их матерей. Губернатор напомнил, что даже при несовпадении штамма вакцинация способна защитить людей от ужасных последствий коронавируса, поэтому нужно сконцентрироваться на прививочной кампании и ускорить ее темпы. Об этом информирует InfoREACTOR.