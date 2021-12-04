 

“Что не так с бабушкой?” На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop

04.12.2021, 17:58, Новости дня
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“Искусство имитирует жизнь, имитирует природу. Но это все равно меня достало”, – подписала она публикацию.

Фото Мадонны собрали больше 400 тыс. лайков, а в комментариях подписчики раскритиковали ее за злоупотребление фильтрами и ретушью.

“Photoshop становится все хуже”, – написал nicholasj99.

“Слишком много улучшений на фото”, – отметил rafael__graca.

“Что не так с бабушкой?” – поинтересовался afrolastborn.

“А теперь без Photoshop, пожалуйста”, – попросил melanietyerman.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Контекст:

24 ноября Мадонна опубликовала в Instagram серию откровенных фото, показав в кадре интимные части тела. Фото, на котором артистка позировала, лежа полуголой под кроватью, стало объектом мемов и шуток в сети.

Вскоре певица сообщила, что администрация Instagram удалила ее публикацию – после этого Мадонна заново обнародовала откровенные снимки, прикрыв интимные места графическими изображениями.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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