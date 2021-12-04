Главам боевиков “ДНР” и “ЛНР” Пушилину и Пасечнику в Москве вручили партбилеты “Единой России”

Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда “Единой России” в субботу. Членские билеты “Единой России” получили некоторые главы регионов и депутаты Госдумы РФ, а также Пасечник и Пушилин.

На съезде, как сообщает пресс-служба партии, был переизбран еще на пять лет ее председатель, бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев, а также переизбраны руководящие и центральные органы политсилы.

В ноябре партбилеты “Единой России” получили 100 жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта, сообщали подконтрольные оккупантам СМИ. В МИД Украины считают, что РФ “пытается выжать максимальные дивиденды из захвата территорий”.

Контекст:

Партия “Единая Россия” образована 1 декабря 2001 года. На выборах в сентябре 2021 года она получила больше всего мест в Госдуме – 324 из 450.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Член российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

В мае 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек. В апреле депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца 2021 года.

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