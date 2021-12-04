План поступлений в госбюджет Украины перевыполнен в ноябре на 10% – Шмыгаль

“За 11 месяцев этого года поступления от налоговой и таможни обеспечили перевыполнение доходов государственного бюджета. В целом за январь-ноябрь 2021 года в бюджет поступило 984,3 млрд грн, или 104,4% от росписи отчетного периода”, – написал он.

По данным главы правительства, в ноябре план поступлений выполнен на 110%, то есть получено 122 млрд грн, что на 11,3 млрд грн больше рассчитываемой суммы.

“В итоге дефицит общего фонда госбюджета за 11 месяцев составил 57,4 млрд грн, что почти втрое меньше запланированного (175,7 млрд грн)”, – подчеркнул Шмыгаль.

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По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, по итогам января – ноября 2021 года государственный бюджет страны перевыполнен по доходам на 41 млрд грн.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020 года. Изначально доходы в нем были установлены на уровне 1,084 трлн грн, а расходы – 1,320 трлн грн.

В госбюджет в течение года вносили изменения – увеличивались и статья доходов, и статья расходов. Сейчас доходы в нем предусмотрены на уровне 1,148 трлн грн, а расходы – 1,385 трлн грн.

2 декабря парламент принял госбюджет на 2022 год. Доходы в нем предусмотрены на уровне 1,332 трлн грн, расходы – 1,521 трлн грн.

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