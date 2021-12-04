Мнение: О репутации Грефа

Ну вот и дожили: Сбер начал действовать по худшим рецептам горе-маркетолухов. Или даже «инфоцыган».

Пришло в рассылочку письмо о якобы «новшествах» в подписке СберПрайм. Ага… Щаз!

Из трёх «новинок» – две уже есть в подписке: минус 10% на некоторые товары и оплата бонусами СберСпасибо.

Реально тут новинка только одна: раньше можно было неограниченное число раз заказывать бесплатную доставку на минимальную сумму с пакетом СберПрайм, теперь – только три в месяц. Остальное уже за отдельные #деньги.

То есть, по факту, под «новыми условиями» понимаются условия намного хуже, чем были до сих пор. И тут сразу возникает вопрос: а кого Сбер держит за дураков, избегая называть вещи своими именами?

Ведь казалось бы, чего проще и честнее сказать подписчикам: «Уважаемые клиенты! Простите, мы облажались с нашей бизнес-моделью. Она не рентабельна. Виновные наказаны и уволены из нашей экосистемы. Всем, для кого ухудшение условий кажется неприемлемым, мы вернём стоимость подписки за неиспользованный срок. Оставшимся лояльным клиентам предложим на переходный период такие-то бонусы. Ещё раз, простите нас!».

Честность – лучшая политика ©

Но – нет. Начинаются «детские» хитрости с якобы новыми условиями. Хотя от кого укроется, что под предлогом новшеств предполагается сделать клиентам хуже? Однако же такая попытка прикрыть чей-то косяк бьёт по репутации банка намного сильнее, чем просто ошибка маркетологов.

Спору нет, конечно, по закону Сбер имеет право менять условия своей подписки на ходу. Оговорено в условиях, которые мало кто читал, подписываясь.

Но речь-то не о праве сильного, которым российские банки злоупотребляют, имхо, а о тривиальных понятиях в бизнесе – честность, открытость, верность слову. Похоже, и для Сбера, и для его высшего руководства это всё – пустой звук.

Так и подмывает спросить: Герман Оскарович, а Вам-то самому не надоело закрывать глаза на косяки подчинённых? Ваша репутация тоже ведь не резиновая.

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