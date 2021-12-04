 

Россиянам запретят мыть автомобили вне стационарных пунктов

04.12.2021, 17:51, Разное
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В Годуму внесён законопроект об ограничении мытья автотранспортных средств вне стационарных моечных пунктов. В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что документ направлен, прежде всего, на защиту окружающей среды и создание профицита бюджета. 

По мнению парламентариев, значимый ущерб экологии наносит мытьё автомобилей несертифицированными или неустановленными средствами, что впоследствии создаёт негативный эффект для почв или земель сельскохозяйственного и рекреационного комплекса. 

“Чем моют свои автомобили водители одному богу известно. Они там копейку экономят, а потом в колодцах вода плохая или неурожай, а иногда деревья в лесу гниют. В эти моющие средства добавляют вредные вещества, а поскольку большинство из них иностранные, то для нас их делают похуже и подешевле. На автомойках профессиональный подход и слив присутствует. Все пункты регулярно проверяются санстанцией и многими другими службами. У меня родственники владеют сетью автомоек, так что я знаю о чём говорю”, – заверил автор инициативы депутат Василий Бердников. 

Для контроля за несанкционированным мытьём транспортных средств планируется задействовать инспекторов ГИБДД, которым предоставят право выписать штраф любому из автовладельцев, уличённому в таком правонарушении. Кроме денежного наказания, ему будут начислены штрафные баллы в эквиваленте за нарушение ПДД. Сумма штрафа предположительно составит 1000-5000 рублей. Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном комитете Госдумы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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