 

Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России

04.12.2021, 17:45, Новости дня
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Власти США разработали план по проведению спецоперации, направленной на ухудшение обстановки вокруг Украины, а ответственность будет переложена на Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».

По ее словам, основу составляют провокационные действия США вблизи российских границ, сопровождаемые обвинениями в адрес Москвы. Захарова назвала происходящее классической западной тактикой.

Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что РФ в начале 2022 года якобы планирует нападение на Украину, будет задействовано до 175 тыс. военных.

В Москве обвинения отвергли, заявляя, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ – лишь предлог для размещения большого количества техники НАТО у границ России.

В Киеве и Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российская техника передвигается только лишь по территории РФ и никому не угрожает. 



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