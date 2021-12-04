Назарбаев объяснил, почему не признал Крым

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году.

«Был референдум (в Крыму о воссоединении с Россией). Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали», – приводит Sputnik Казахстан слова Назарбаева.

Уточняется, что экс-лидер Казахстана не поддержал семь лет назад и украинскую сторону, несмотря на призывы со стороны Петра Порошенко. По словам бывшего президента, во время референдума люди высказались, где хотят жить.

«Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, они могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что все для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум… Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился Киеве», – сказал Назарбаев.

В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к РФ аннексией, так как это «слишком тяжелое слово».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил, что Крым не только «де-факто», но и «де-юре» российская территория, анонсировав свой визит в Севастополь.