Мнение: Зачем Байдену переговоры с Путиным?

Похоже, президент США Джо Байден тоже поверил, что в начале 2022 года 175 тысяч российских военных вторгнутся на территорию Украины и развернут наступление.

Байден намерен поговорить с Путиным. Так и сказал президент США журналистам: «Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор».

Переговоры могут состояться в формате видеоконференции уже на следующей неделе — 7 декабря.

Очевидно, что Байден скажет Путину, что не надо нападать на Украину. Как очевидно и то, что Путин ответит Байдену, что Россия и не думала нападать на Украину.

Понятное дело, что Байден Путину не поверит.

А дальше события будут развиваться так. Если в начале 20222 года Россия не нападет на Украину, Байден запишет это себе в актив, мол, это я убедил Путина воздержаться от военной агрессии.

А если Россия все-таки нападет Украину, Байден все-равно в выигрыше. Мол, я сделал все, что мог, но Путин оказался недоговороспособным.

При любом раскладе президент США оказывается в выигрыше. А раз так, то почему бы и не позвонить Путину, почему бы не переговорить с президентом России?

Фотография отсюда

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