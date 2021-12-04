 

В Ольгино объяснили большое количество комментариев под сообщением Володина о QR-кодах

04.12.2021, 17:31, Разное
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Пост Вячеслава Володина, в котором он попросил обратной связи на тему законопроектов о QR-кодах, собрал более 380 тысяч комментариев. В интернет-агентстве из Ольгино рекордное количество откликов объяснили ошибкой в алгоритме чат-бота.

«Чат-бот нашего агенства использует технологию самообучающейся нейросети. Для отладки программы мы использовали комментарии, написанные посетителями сайтов RT», — объяснил руководитель проекта Генрих Бровин.

«В целом результатами мы были довольны. Чат-бот оказался «способным учеником»: за неделю он научился отрицать глобальное потепление и называть Байдена русофобом», — сообщил менеджер.

Как выяснилось, подавляющее число читателей немецкой и английской версии RT оказались противниками вакцинации.

«Программисты агентства сначала не восприняли это, как проблему. Наоборот с помощью нашего чат-бота удалось организовать массовый митинг антипрививочников в Австрии», — признался Бровин.

Однако, нейросеть не учла тот факт, что аниваксеры в ЕС или США критиковали исключительно западные вакцины. Ситуация вышла из под контроля, когда программа начала писать отрицательные комментарии об использовании QR-кодов в России. В течение нескольких часов нейросетью было создано больше 300 тысяч таких сообщений под постом Володина.

Руководство интернет-агентства было вынуждено приостановить работу чат-бота. До устранения программных ошибок, сотрудники организации будут писать комментарии традиционным способом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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