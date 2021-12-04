На Кипре обнаружены золотые украшения времен Нефертити

Ученые из университета в Гетеборге (Швеция) обнаружили несколько сотен древних артефактов во время раскопок в гробницах на территории Кипра. Среди них оказались ювелирные украшения, изготовленные несколько тысяч лет назад.

Находки относятся к эпохе бронзового века, к временам Нефертити, уточняют ученые. На сегодня им уже более трех тысяч лет.

Археологические исследования на Кипре шведы проводят еще с 2010 года. А в 2018 году они обнаружили упомянутые гробницы, в которых три года подряд слой за слоем раскапывали землю, провеивая грунт и извлекая все, что там сохранилось до наших времен. Гробницы предназначались для захоронения представителей знати, хотя в них обнаружены останки более чем ста пятидесяти человек разно возраста.