Солнечные панели создали из органических материалов

Группа ученых из Швеции и Китая представила новую разработку, которая сделает нынешнюю «зеленую» энергетику еще более экологически чистой.

Солнечные панели считаются экологически безопасными, так как для производства электроэнергии с их помощью не требуется сжигать топливо. Но нельзя назвать производство и утилизацию самих панелей на сто процентов «чистым» процессом.

Ситуация меняется, когда материалом для солнечных панелей становятся органические материалы, поясняют специалисты. Ученые сумели устранить из технологического процесса токсичные растворители. В результате производство и утилизация не сопровождаются вредными выбросами. КПД «зеленых» панелей составляет 17%. Это всего на 1% ниже, чем в среднем в солнечной энергетике.