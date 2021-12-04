 

Солнечные панели создали из органических материалов

04.12.2021, 17:30, Новости дня
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Группа ученых из Швеции и Китая представила новую разработку, которая сделает нынешнюю «зеленую» энергетику еще более экологически чистой.

Солнечные панели считаются экологически безопасными, так как для производства электроэнергии с их помощью не требуется сжигать топливо. Но нельзя назвать производство и утилизацию самих панелей на сто процентов «чистым» процессом.

Ситуация меняется, когда материалом для солнечных панелей становятся органические материалы, поясняют специалисты. Ученые сумели устранить из технологического процесса токсичные растворители. В результате производство и утилизация не сопровождаются вредными выбросами. КПД «зеленых» панелей составляет 17%. Это всего на 1% ниже, чем в среднем в солнечной энергетике.



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