Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
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“Следует помнить!” – подписала она публикацию.
Фото 33-летней Принслу собрало больше 160 тыс. лайков, а в комментариях подписчики не только писали комплименты паре, но и отмечали Левина с просьбами больше не портить лицо.
“Ребята, вы такие классные”, – прокомментировала melikaborghei.
“Нет, больше не делайте тату на своем красивом лице”, – написала ginaleigh5680.
“Адам, не делайте больше наколки. Это уже становится смешно”, – отреагировал ezigg101.
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Контекст:
Принслу и Левин поженились в 2014 году после двухлетнего романа. В сентябре 2016 года у них родилась дочь Дасти Роуз Левин, а в феврале 2018 года появилась на свет их вторая дочь – Джио Грейс Левин.
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