 

Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена

04.12.2021, 17:14, Новости дня
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“Следует помнить!” – подписала она публикацию.

Фото 33-летней Принслу собрало больше 160 тыс. лайков, а в комментариях подписчики не только писали комплименты паре, но и отмечали Левина с просьбами больше не портить лицо.

“Ребята, вы такие классные”, – прокомментировала melikaborghei.

“Нет, больше не делайте тату на своем красивом лице”, – написала ginaleigh5680.

“Адам, не делайте больше наколки. Это уже становится смешно”, – отреагировал ezigg101.

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Публикация от Behati Prinsloo Levine (@behatiprinsloo)

Контекст:

Принслу и Левин поженились в 2014 году после двухлетнего романа. В сентябре 2016 года у них родилась дочь Дасти Роуз Левин, а в феврале 2018 года появилась на свет их вторая дочь – Джио Грейс Левин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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