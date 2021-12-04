Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена

“Следует помнить!” – подписала она публикацию.

Фото 33-летней Принслу собрало больше 160 тыс. лайков, а в комментариях подписчики не только писали комплименты паре, но и отмечали Левина с просьбами больше не портить лицо.

“Ребята, вы такие классные”, – прокомментировала melikaborghei.

“Нет, больше не делайте тату на своем красивом лице”, – написала ginaleigh5680.

“Адам, не делайте больше наколки. Это уже становится смешно”, – отреагировал ezigg101.

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Публикация от Behati Prinsloo Levine (@behatiprinsloo)

Контекст:

Принслу и Левин поженились в 2014 году после двухлетнего романа. В сентябре 2016 года у них родилась дочь Дасти Роуз Левин, а в феврале 2018 года появилась на свет их вторая дочь – Джио Грейс Левин.

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