 

“Метинвест” за девять месяцев 2021 года заплатил $1,1 млрд налогов

04.12.2021, 17:14, Новости дня
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“За три квартала 2021 года компания заплатила $616 млн налога на прибыль, что более чем в девять раз превышает показатель за январь – сентябрь 2020 года. Как сообщается в отчете компании, “Метинвест” за девять месяцев 2021 года увеличил объем капитальных инвестиций на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $822 млн”, – пишет агентство.

Также в УНИАН сегодня сообщили, что “Метинвест” нарастил капитальные инвестиции до $822 млн.

Контекст:

“Метинвест” – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами “Метинвеста” являются СКМ (71,24%) и “Смарт-Холдинг” (23,76%), совместно управляющие компанией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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