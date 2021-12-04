Луценко и Трепак сообщили, что Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение по делу о торговле углем из ОРДЛО

“По моей информации, в ближайшее время Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, связанному с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства, и в котором “проходят” Медведчук и экс-министр энергетики [Владимир] Демчишин”, – написал Трепак.

По его словам, проект подозрения уже подготовлен Офисом генпрокурора, изучается в Офисе президента, и, если на Банковой примут такое политическое решение, подозрение будет вручено, пока генпрокурор Ирина Венедиктова будет в десятидневной командировке в США.

“Ранее Венедиктова подписание такого рода политически резонансных подозрений во многих случаях поручала одному из своих заместителей (наделив его в настоящее время статусом “и.о.” генпрокурора), а сама срочно отбывала в командировку или отпуск. Интересно, кому из заместителей генпрокурора на этот раз представится “честь” выполнить такую деликатно-ответственную функцию”, – заявил Трепак.

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О возможности открытия нового производства против Порошенко и попытки его ареста на следующей неделе заявлял также в эфире “5 канала” 2 декабря экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он не уточнял, в чем именно могут обвинить политика.

“Несколько прокуроров уже бросили свои удостоверения на стол (я готов позже назвать их фамилии), чтобы не участвовать в группе, которая ищет, за что посадить Порошенко. Но нашелся один из многих заместителей генерального прокурора, который в случае отпуска госпожи Венедиктовой, когда на него возложат исполнение обязанностей, буквально на следующей неделе готов подписать подозрение пятому президенту Петру Порошенко с попыткой его ареста”, – заявил Луценко.

Контекст:

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также “высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ”.

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства “вынуждены были спасать ситуацию”. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине “тотальную блокаду”.

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