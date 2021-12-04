 

Тренчи снова в моде. Как правильно составить с ними образ

04.12.2021, 17:08, Разное
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Тренч давно занесли в список самых универсальных вещей. Утепленные модели подходят и для зимнего сезона. В фаворе тренчи без броских декоративных деталей, будь то вышивка, бахрома или нашивки. Актуальны модели свободного кроя, которые можно носить с закатанными до локтя рукавами, с поясом или без. Коричневая гамма – самый ходовой вариант. В этой статье представлены стильные повседневные аутфиты с тренчами.

Мешковатые брюки

Для составления расслабленного лука сочетайте вещи свободного кроя: мешковатые брюки и объемный тренч, который можно носить нараспашку. Чтобы комплект не выглядел грузно, уравновесьте его обувью на каблуке и с острым мысом.

Свободная футболка и джинсы с разрезами

Сочетайте джинсы прямого кроя с аккуратными разрезами и простую футболку свободного силуэта. Дополните лук тренчем и обувью на каблуке.

Легинсы

Объемная верхняя одежда хорошо сочетается с чем-то облегающим. Например, с черными легинсами. Разбавьте образ принтованной сумкой-шоппером.

Коричневые джинсы и кеды

Необычный повседневный лук: джинсы коричневого цвета, базовый джемпер, желтые кеды, сумка с отделкой из овчины. Дополните аутфит верхней одеждой в спокойной гамме.

Костюмные брюки

Брюки классического кроя никогда не выходят из моды. Сочетайте их с простой футболкой, жакетом в тон и верхней одеждой свободного кроя.

Джинсы прямого кроя

Образы с джинсами прямого кроя практически никогда не бывают неудачными. Дополните джинсы футболкой или водолазкой. С чуть укороченными прямыми брюками из денима хорошо смотрится обувь на плоском ходу.

Грубые ботинки

Вот уже несколько сезонов грубые ботинки остаются на пике популярности. Этой зимой они по-прежнему в тренде. Грубая обувь добавит нотку дерзости в лук с классическим тренчем. Присмотритесь к модной детали: высоким носкам (можно не только черным, но и ярким или принтованным).



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