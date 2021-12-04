Бензовоз загорелся на трассе под Красноярском

На трассе «Глубокий обход Красноярска» опрокинулся и начал гореть бензовоз, водитель успел покинуть машину, движение по трассе временно перекрыли, информирует пресс-служба полиции.

«По предварительной информации, …в 19.40 (15.40 мск – прим. ВЗГЛЯД) на 10-м километре автодороги «Глубокий обход Красноярска» произошло опрокидывание грузового автомобиля с последующим его возгоранием», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Согласно данным регионального МЧС, на месте ДТП разлилось около 10 тонн дизельного топлива, туда уже выехали спасатели с сорбентом. Пожар локализован на площади 14 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся. В салоне находились 52 человек, 45 из них, в том числе 12 детей, погибли.