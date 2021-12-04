Депутат: Исполнение обязательств по «Народной программе» станет ключевой задачей ЕР

«Любой закон, инициатива или партийный проект, идут от земли, опираются на мнения людей в деревнях, селах, городах и регионах и затем находят отражение в бюджете страны, подкрепляются финансово», – сообщил первый зампреддумского комитета по молодежной политике, руководитель «Молодежки» ОНФ Игорь Кастюкевич.

«Я в «Единой России» человек пока новый, а если говорить об общественной жизни, то она была связана с «Народным фронтом». Но в партии мне импонирует то, что на первое место «Единая Россия», также как и общественники, ставит реальные дела», – написал Кастюкевич в своем Facebook. по его словам, исполнение взятых на себя социальных гарантий и обязательств по «Народной программе» станет ключевой задачей патрии на ближайшее время.

«Только вдуматься, порядка двух миллионов человек из разных уголков страны, включая самые удаленные территории, наравне с политиками работали над «Народной программой», отправляли свои предложения и наказы, – говорит депутат. – Сейчас, уже работая в статусе депутата Государственной Думы я вижу, какую большую работу ведет партия, объединяя различные площадки и институты в реализации значимых социальных проектов. Так, организованные в период пандемии волонтерские центры партии «Единая Россия» во всех регионах с участием общественных добровольческих организаций, сегодня продолжают работу. Помощь врачам, жителям, организация работы колл-центров и многое другое, что позволяет в не простое пандемическое время сохранять стабильность и веру в будущее».

Он отметил, что в отличие от других политических партий и сил, «Единая Россия» не боится обновления: «По результатам осенних выборов практически на половину обновился состав Фракции ЕР в Госдуме. В числе депутатов новой волны, как принято сейчас говорить, оказался я и мои коллеги из числа общественников и волонтеров. Это важный шаг, потому что, как отметил сегодня Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам съезда, необходимо усилить общественный контроль за исполнением социально значимых задач и обязательств».

Напомним, в Москве в субботу прошел заключительный этап съезда «Единой России». На нем был представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу. На съезде зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев переизбран председателем «Единой России» (ЕР), также съезд утвердил кандидатуру Бориса Грызлова на пост главы высшего совета партии.