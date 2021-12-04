 

Депутат: Исполнение обязательств по «Народной программе» станет ключевой задачей ЕР

04.12.2021, 17:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Любой закон, инициатива или партийный проект, идут от земли, опираются на мнения людей в деревнях, селах, городах и регионах и затем находят отражение в бюджете страны, подкрепляются финансово», – сообщил первый зампреддумского комитета по молодежной политике, руководитель «Молодежки» ОНФ Игорь Кастюкевич.

«Я в «Единой России» человек пока новый, а если говорить об общественной жизни, то она была связана с «Народным фронтом». Но в партии мне импонирует то, что на первое место «Единая Россия», также как и общественники, ставит реальные дела», – написал Кастюкевич в своем Facebook. по его словам, исполнение взятых на себя социальных гарантий и обязательств по «Народной программе» станет ключевой задачей патрии на ближайшее время.

«Только вдуматься, порядка двух миллионов человек из разных уголков страны, включая самые удаленные территории, наравне с политиками работали над «Народной программой», отправляли свои предложения и наказы, – говорит депутат. – Сейчас, уже работая в статусе депутата Государственной Думы я вижу, какую большую работу ведет партия, объединяя различные площадки и институты в реализации значимых социальных проектов. Так, организованные в период пандемии волонтерские центры партии «Единая Россия» во всех регионах с участием общественных добровольческих организаций, сегодня продолжают работу. Помощь врачам, жителям, организация работы колл-центров и многое другое, что позволяет в не простое пандемическое время сохранять стабильность и веру в будущее».

Он отметил, что в отличие от других политических партий и сил, «Единая Россия» не боится обновления: «По результатам осенних выборов практически на половину обновился состав Фракции ЕР в Госдуме. В числе депутатов новой волны, как принято сейчас говорить, оказался я и мои коллеги из числа общественников и волонтеров. Это важный шаг, потому что, как отметил сегодня Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам съезда, необходимо усилить общественный контроль за исполнением социально значимых задач и обязательств».

Напомним, в Москве в субботу прошел заключительный этап съезда «Единой России». На нем был представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу. На съезде зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев переизбран председателем «Единой России» (ЕР),  также съезд утвердил кандидатуру Бориса Грызлова на пост главы высшего совета партии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / CNBC – чтобы уберечься от новых штаммов коронавируса, одной маской теперь не обойтись — понадобятся две или три

27.11 / “Талантище!”. Седокова показала своего мужа в работе

10.07 / Нефть подешевела на опасениях по замедлению восстановления спроса

22.05 / На трассе Киев – Одесса столкнулись два автомобиля. Есть погибшие

07.12 / Германия призвала США отменить смертную казнь

23.10 / WP – конгресс США призвал Пентагон повременить с новым армейским тестом — подчёркивает гендерное неравенство

04.10 / Учителя высказались о том, как преподавать историю Второй мировой

04.05 / Saudi Aramco нарастила чистую прибыль на треть

26.08 / Подозрение о госизмене сообщили сбежавшему в Крым бывшему функционеру “Партии регионов” – СБУ

26.09 / Доступ к централизованному водоснабжению имеют 69% украинцев – Чернышов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика