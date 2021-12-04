При испытании трубопровода под Иркутском двое рабочих скончались от ожогов

При воспламенении кислорода во время испытания трубопровода на Усть-Илимском ЦБК получили ожоги двое рабочих, они скончались позже в больнице, сообщили в правоохранительных органах.

«Двое рабочих, получивших ожоги, скончались в больнице», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Стало известно, что на Усть-Илимском целлюлозно-бумажном комбинате 24 ноября во время испытаний трубопровода произошла утечка кислорода. Ожоги тогда получили пять человек, четверо из них были госпитализированы в ожоговый центр Иркутской городской клинической больницы.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе следователи начали проверку из-за пожара на подводном трубопроводе. Тогда в результате пожара пострадал один человек.