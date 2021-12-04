Мнение: Итоги приватизации

В СССР все было народное. То есть общее, а значит, ничье. Приватизацию для того и затеяли, что бы неэффективного собственника в виде государства заменить на эффективного собственника.

Но сегодня, когда происходят серьезные трагедии на предприятиях, когда гибнут люди, на скамье подсудимых почему-то оказываются не «эффективные собственники», а наемные менеджеры. Хотя этих менеджеров назначают именно собственники. И, по-моему, они тоже должны нести ответственность. Хотя бы за то, что не тех назначили.

Вспомнил про «эффективных собственниках», когда прочитал про то, что президент России, оказывается, провел совещание и обсудил последствия трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где погиб 51 человек.

Путин осудил собственников шахты: «Тех, что в погоне за прибылью игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску. […] Недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь и здоровье должны быть защищены».

По словам Путина, в предварительном отчете СК говорится, что на «Листвяжной» пытались скрыть уровень чрезмерной загазованности: «Фальсифицировались эти данные, ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и головы опустили».

И тут слово взял «эффективный собственник» Михаил Федяев, владелец той самой шахты, где погиб 51 человек:

«Я не снимаю с себя никакой ответственности за происходящее. Это страшная трагедия, это боль. К сожалению, как уже сказал Геннадий Фёдорович, никогда, как бы тяжело ни было в угольной отрасли, мы не экономили на средствах безопасности и защиты. Все необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось самое новое, самое современное.

На шахте, как я считал, существует трёхступенчатый контроль, начиная от газоанализаторов на лампах, потом сама система «Микон III» плюс переносные газовые анализаторы. И как было сказано уже, оказывается, что человеческий фактор всё это перечеркнул.

Ещё раз хочу сказать, что я готов понести любую ответственность. Людей сейчас не вернуть. Я лично с Сергеем Евгеньевичем тоже занимаюсь вопросами обеспечения всем необходимым и пострадавших, и членов семей, и родителей. Но это всё очень больно и страшно, поэтому я больше ничего не могу сказать. Извините» (отсюда)

Можно ли слова Федяева расценить как «явку с повинной»? Если человек не снимает с себя ответственности, и «готов понести любую ответственность», почему он до сих пор не в тюремной камере?

Потому что собственник? И уже не важно, эффективный он или не очень?

По всему получается, что главный итог приватизации в том, что собственники стали неподсудны? За трагедии, как в СССР, так и сейчас, отвечали и будут отвечать конкретные должностные лица? Только в советские годы эти назначения проводились в горкомах да обкомах КПСС, а то и в ЦК, а сейчас кадровые решения принимают собственники? Так или не так?

Фотография отсюда

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