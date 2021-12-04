В Танзании найдены следы человека, жившего 3,7 млн лет назад

След очень далекого предка современного человека обнаружены на территории Танзании. По мнению ученых, им уже около 3,7 млн лет.

Интересно, что ранее те же сами следы считали медвежьими. Сменить мнение ученых заставили результаты целого ряда экспертиз, проведенных в последнее время. В данный момент это самые древние из известных науке следов, когда-либо оставленных представителями человеческого вида.

Обнаруженные следы оставил гоминид Australopithecus afarensis, уточняют исследователи. Они действительно похожи на медвежьи. Но некоторые признаки точно указывают на то, что следы оставлены человеком, хотя стопа у него выглядела не совсем так, как у наших современников. Подробности данного открытия описаны в журнале Nature.