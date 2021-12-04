Проведено исследования влияния кофе на человека

Как свидетельствуют результаты проведенных недавно исследований, употребляя кофе, мы действительно обретаем больше бодрости, а также повышаем свою бдительность и можем даже точнее обнаруживать движущиеся цели.

Именно о таком воздействии кофеина на человеческий организм говорят ученые, занимавшиеся детальным изучением данного вопроса. В частности, они проверяли изменения остроты зрения в динамических условиях и сравнивали полученные показатели с наличием кофеина в крови.

Таким образом, чашечка крепкого кофе с утра – это действительно правильное решение для людей, которые сразу же должны включиться в активную жизнь. Об этом давно известно, однако представители науки не пытались получить подтверждение данной истины в процессе исследований.