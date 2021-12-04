Регулярный недосып может привести к развитию синдрома Альцгеймера

Шведские исследователи рассказали, что нарушения сна обязательно отобразятся на здоровье человека. Недосып влияет на успешность следующего дня.

Ученые доказали, что сон – неотъемлемая составляющая жизни человека. Этот процесс очень важен для поддержки нормальной активности, поэтому даже при однократном недосыпе люди чувствуют усталость и апатию. Часто настроение и успешность следующего дня зависит от качества отдыха ночью. Сон важен для концентрации внимания, особенно для тех, чья жизнь требует постоянного выполнения монотонных задач. Всем известно, чем чреват для водителя сон за рулем. Юн Аксельссон их Стокгольмского университета объяснил, что недосып негативно влияет та кратковременную память и обучаемость.

Организм может компенсировать одноразовую нехватку сна, но при постоянном отказе от отдыха начинает страдать психическое здоровье. Норма сна для каждого человека, по всей вероятности, заложена в генах. Специалисты-сомнологи заявили, что при регулярном недосыпе возрастает риск развитие синдрома Альцгеймера. Также такой способ жизни влияет на метаболизм и состояние сердечно-сосудистой системы. Люди с регулярным недосыпом рискуют получить диабет II типа.

Источник: inosmi.ru