В Белом доме подчеркнули, что ответственность за ситуацию на украинских границах лежит на России

Журналисты спросили, готовы ли в Белом доме идти на уступки в отношении требований РФ юридических гарантий невступления Украины НАТО.

“Страны – члены НАТО решают, кто является членом НАТО, а не Россия. Так всегда было и так будет продолжаться. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия в настоящий момент. Это не США, это не Украина”, – сказала Псаки.

На уточнение, считает ли администрация президента США Джо Байдена, что Украина должна предложить России что-то еще, чтобы попытаться сдержать агрессию, она ответила: “Думаю, что мы не единственная страна, которая считает, что на России действительно лежит ответственность за сокращение их воинственной риторики, за наращивание войск… Бремя ответственности лежит на них”.

Говоря о том, готовятся ли США к возможности российского вторжения в Украину, она подчеркнула, что американские власти не знают и не могут предсказывать намерений президента РФ Владимира Путина.

“Мы видели, что они делали в 2014 году. Мы видели, что они делают на границе. И мы собираемся проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами, а также Конгрессом, чтобы быть готовыми к ряду вариантов… Мы знаем, что президент Путин делал в прошлом. Мы видим, что он создает возможность действовать в короткие сроки. И если он решит вторгнуться, мы хотим быть подготовленными”, – сказала Псаки.

Она отметила, что в распоряжении США “есть целый ряд инструментов” по сдерживанию российской агрессии, о которых говорил Байден, но не уточнила, идет ли речь о чем-то, кроме экономических санкций.

Псаки также не смогла сказать ничего конкретного по поводу возможного разговора Путина и Байдена, но отметила, что он рад был бы “возможности обсудить наши серьезные опасения по поводу воинственной риторики, по поводу наращивания военной мощи, которую мы наблюдаем на границе с Украиной”.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он. 21 ноября Буданов сообщил, что вблизи границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, “от которых до сих пор воздерживались”.

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

В начале декабря CNN, The Washington Post и Bild опубликовали со ссылкой на источники новую информацию, согласно которой российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий в начале следующего года. Речь идет, по данным СМИ, о 175 тыс. военнослужащих, атаке сразу с нескольких фронтов и наступлении на Киев.

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