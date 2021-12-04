 

“Метинвест” нарастил капитальные инвестиции до $822 млн

04.12.2021, 16:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инвестиции в стратегические проекты за этот период выросли на 23% и составили 23% в общем объеме, инвестиции в проекты поддержания – на 67% (доля  63%). 

Группа “Метинвест” начала строить на ММК им. Ильича новый цех по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона, первый этап завершится до конца 2024 года, инвестиции превысят $800 млн. На этом же комбинате компания строит воздухоразделительные установки, этот проект завершится в первом полугодии 2022 года.

На Ингулецком горно-обогатительном комбинате “Метинвест” запустил новый тракт комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) стоимостью $50 млн, на Северном ГОК – новый ЦПТ для транспортировки горной породы, инвестиции составили $200 млн.

“Компания также приступила к реализации инициативы по сгущению отходов обогащения на Северном ГОКе. Группа продолжила строительство нового блока №11 на шахте недавно консолидированного шахтоуправления “Покровское” для поддержания объемов производства. В предприятия Покровской угольной группы за семь месяцев с момента консолидации компания уже вложила $99 млн капитальных инвестиций. Согласно отчету, “Метинвест” продолжает уделять приоритетное внимание экологическим вопросам. В июне 2021 года ММК им. Ильича завершил реконструкцию газоочистных установок литейного двора и бункерной эстакады доменной печи №5 и приступил к реализации аналогичного проекта для доменной печи №4. Также достигнут прогресс в реализации ряда других инициатив, включая реконструкцию газоочистного оборудования кислородных конвертеров на МК “Азовсталь” и замену газоочистных установок на обжиговой машине Lurgi 552-A на Северном ГОК”, – сказано в сообщении.

Контекст:

“Метинвест” – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами “Метинвеста” являются СКМ (71,24%) и “Смарт-Холдинг” (23,76%), совместно управляющие компанией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Меркель заявила о «беспрецедентных экономических вызовах» ЕС из-за пандемии

16.08 / Лукашенко: Загубите Лукашенко, первого президента, – это будет начало вашего конца

12.08 / В Федерации работодателей поддержали создание Нацкомисии по тарифам на транспорте и выступили за ее независимость

28.03 / Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично

28.07 / Талибан объявил трехдневное прекращение огня в Афганистане по случаю праздника Курбан-байрам

19.01 / Названа дата поставки первой партии вакцины «Спутник V» в Палестину

13.08 / Беленюк заявил, что часть украинских чиновников воспринимает Олимпиаду как возможность “поесть заграничные блюда и отдохнуть”

05.03 / Социологи назвали шесть самых желанных подарков для женщин на 8 Марта – опрос

16.08 / Сакварелидзе: Порошенко не сядет. Дела против него не будут иметь никакой перспективы, кроме обеления самого Порошенко

29.06 / Названа дата открытия кинотеатров в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика