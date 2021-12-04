Экс-главу ГУР Бурбу пытались не пустить в Украину – СМИ

По словам собеседника, Бурбу продержали в аэропорту около трех часов. Его якобы хотели выдворить из страны, не пропуская к выходу по специальному паспорту, который он использует для прикрытия в целях безопасности.

Инцидент был исчерпан, когда помощник экс-главы ГУР привез его реальные документы: пограничники длительное время куда-то звонили, но в итоге пропустили Бурбу в Украину, отмечает издание.

“Параллельно [Бурбу] просили, чтобы он год провел за границей”, – сказал собеседник издания.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что у него нет информации об этом происшествии. При этом, если она и была бы, ведомство не имеет право разглашать данные о лицах, которые пересекают государственную границу Украины, в связи с защитой персональных данных.

Демченко также добавил, что ни одного гражданина Украины не могли ограничить в праве въехать в страну.

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом” и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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