Рисуем зеленые стрелки и клеим стразы: как сделать макияж нижних век – главный бьюти-тренд 2022

Визажисты, работающие на показах последних Недель моды, решили исправить одну маленькую несправедливость. Долгие годы макияж глаз акцентировал внимание на верхних веках. Проводилась кропотливая работа по растушевыванию ярких пигментов, оформлялись стрелки, наносились блестки и клеились накладные ресницы.

При этом нижнему веку уделяли всего пару секунд. В лучшем случае визажисты проводили по этой зоне плоской кистью с остатками теней. Однако тренды 2022 года претерпели радикальное изменение. Теперь декоративная косметика делает акцент на нижнем веке. Поговорим об основных приемах актуального зимнего макияжа.

Цветные тени на нижнем веке

Не так давно молодые пользователи TikTok пытались популяризировать этот тренд. Но делали они это слишком провокационно. Поэтому вместо небесно-голубых или бирюзовых теней на нижнем веке появлялись синяки и мешки. В таком макияже вы вряд ли могли бы отправиться на торжество.

В этом году модные визажисты подхватили этот тренд и возвели его в ранг искусства.

Теперь вы можете взять тени яркого зеленого оттенка и нанести их не только по линии роста ресничек. Густо покройте тенями нижнее веко. Тщательно растушуйте пигмент. Наибольшего эффекта вы добьетесь в том случае, если верхние веки оставите бесцветными.

Подводка под глазами

Мы уже хорошо знакомы со всевозможными видами стрелок: с кошачьими, многослойными, цветными, двойными или обратными. Если нам нужно выделить внешний уголок глаза снизу, мы используем для этих целей карандаш или темные тени. Теперь визажисты предлагают прорисовывать под нижним веком цветные или темные стрелки.

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Модели на последних показах появились на публике с разнообразными графическими линиями под нижними веками (цветными и достаточно толстыми либо более тонкими, берущими начало от самой переносицы).

В первом случае более толстая часть подводки концентрировалась у внутреннего уголка глаз, а хвостик поднимался к внешнему уголку. Выглядело это очень эффектно. Особенно красиво смотрелись такие стрелки в том случае, когда верхние веки оставались нетронутыми.

Многослойные стрелки

В многослойных цветных стрелках под нижним веком есть что-то этническое. На одном из показов модели вышли с тремя небрежно прорисованными синими линиями под глазами. При этом верхние веки и брови девушек были максимально естественными. Выглядел такой макияж весьма органично, ведь модели дефилировали в костюмах с зебровым принтом.

Стразы

Декоративные стразы на лице в наступившем сезоне являются самым горячим трендом. Если модницы приклеивают сверкающие камни на верхнее веко, на виски или на лоб, то почему нельзя сделать акцент на веке нижнем?

Стразы в виде слезных дорожек выглядят особенно эффектно в сочетании с розовыми тенями. С помощью блесток под глазами можно создать потрясающий этнический узор. Блестки будут уместны и в новогоднем макияже.