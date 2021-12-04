Задержан напавший на полицейского мужчина в Башкирии

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04.12.2021, 16:16, Новости дня
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Суд Башкирии арестовал одного из задержанных по делу о посягательстве на жизнь полицейского, а второго фигуранта дела, стрелявшего в сотрудника полиции, госпитализировали после попытки суицида, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Судом 42-летнему жителю Стерлибашевского района, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.

По данным следствия, полицейские приехали за 42-летним сельчанином, но мужчина отказался следовать в отдел. Злоумышленник позвал на помощь своего 52-летнего друга. Они устроили драку, в ходе которой отобрали у сотрудника полиции табельное оружие. Прибывший на помощь другу выстрелил в участковых. После этого мужчины сбежали, но были задержаны в лесу. Раненный правоохранитель госпитализирован, сейчас он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что покупатели в одном из торговых павильонов на Ленинградском шоссе избили сотрудников полиции. Отмечается, что нападавшие являются гражданами Узбекистана. 



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