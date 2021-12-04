Отчет о выполнении народной программы «Единой России» предложено сделать традиционным

Отчет депутатов фракции «Единой России» в Госдуме о реализации народной программы перед каждым Съездом партии должен стать традиционным. С такой инициативой выступил глава фракции Владимир Васильев.

«В июне президент обратился к победителям предварительного голосования партии и сказал, что депутаты от Единой России» должны отчитываться перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили в парламент страны. Люди должны быть в курсе того, кто и как защищает их права и отстаивает их интересы», – сообщил Васильев.

Напомним, в Москве в субботу прошел заключительный этап съезда «Единой России». На нем был представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

После окончания работы съезда на заседании членов генерального совета партии Андрей Турчак был единогласно переизбран секретарем Генсовета «Единой России». Решение было принято тайным голосованием.

«Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, Президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил Президент и избиратели», – сказал в этой связи Андрей Турчак.